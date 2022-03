Football : Record de fans pour un match de football du championnat US

Pour son premier match dans la division de football professionnelle, la franchise de Charlotte a battu le record de spectateurs pour un match aux USA.

Aux États-Unis, le football est en plein essor. De plus en plus populaire chez les jeunes générations et chez les étrangers, la Major League Soccer (MLS) voit un nombre grandissant de franchises intégrer son giron. Ainsi, sur les cinq dernières années, huit nouvelles franchises ont rejoint cette ligue fermée, portant de la sorte le total à 28. La dernière en date, le Charlotte FC, basé dans l’État de la Caroline du Nord.