Lausanne : Record de fréquentation pour le Salon des métiers et de la formation

Dimanche, à une heure de la fermeture des portes, la 12e édition du Salon des métiers et de la formation comptabilisait déjà 47'150 visiteurs. Le record de fréquentation a donc été battu, l’augmentation étant de près de 2% par rapport à l’année dernière. Depuis jeudi, les élèves de 10e et 11e année, en particulier, ont été nombreux à se rendre à Beaulieu pour découvrir les plus de 500 offres de métiers et de formations présentées. D’ailleurs, le nombre d'élèves inscrits pour une visite avec leur enseignant a également battu un record avec 15'355 inscrits.