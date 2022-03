Genève : Record de nouvelles entreprises… avant le Covid

En 2019, près de 3300 sociétés ont été créées au bout du lac. Un chiffre qui n’avait plus été atteint depuis 2013.

L’année précédant le début de la crise sanitaire, l’économie genevoise s’est montrée dynamique. Ainsi, selon l’Office cantonal de la statistique (Ocstat), 3276 nouvelles entreprises ont été créées en 2019, pour 4519 emplois. Ces chiffres sont «les plus importants observés depuis 2013, année des premiers résultats disponibles», indique l’Office. Ils sont à mettre en corrélation avec le produit intérieur brut, le PIB, qui a affiché des augmentations de 3% en 2018 et 2% en 2019.

Tous les domaines n’ont pas été logés à la même enseigne. Ainsi, le secteur de la construction «enregistre une hausse de 24,1% du nombre d’entreprises et de 42,1% d’emplois», alors que l’information et la communication reculent de 17,9% et 26,5% . Quant à la durée de vie des sociétés nouvellement sur le marché, une comparaison entre 2018 et 2019 montre que 85% d’entre elles étaient encore actives une année après leur naissance. Autre bonne nouvelle, le solde d’emplois entre 2018 et 2019 s’élève à 171.