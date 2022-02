Suisse : Record de participation pour la 2e édition du Dry January

Plus de 6000 personnes se sont inscrites sur le site officiel www.dryjanuary.ch et l’application Try Dry a été téléchargée près de 2500 fois.

Le Dry January consiste à ne pas boire d’alcool pendant un mois. Image d’illustration AFP

Le Dry January est un concept, né en 2013 en Grande-Bretagne, qui invite à se passer d’alcool pendant le premier mois de l’année. Lancé en Suisse l’année passée par un comité d’organisation composé de la Croix-Bleue, du Fachverband Sucht, d’Addiction Suisse et du Groupement romand d’études des addictions (GREA), avec le soutien de l’OFSP, le mouvement vient de clore sa 2e édition. Et celle-ci a connu «un retentissement encore plus important que la première édition», note le GREA dans un communiqué de presse.

Au total, ce sont ainsi «plus de 6000 personnes qui se sont inscrites sur le site officiel www.dryjanuary.ch et près de 2500 personnes qui ont téléchargé l’application «Try Dry», annonce le communiqué. Un record de participation qui fait dire au GREA que «le mouvement s’est maintenant implanté en Suisse et qu’il est appelé à s’installer dans le temps». À titre de comparaison, en 2021, 3800 personnes s’étaient inscrites à la newsletter et 4000 avaient téléchargé l’application.

«Pour s’encourager, les participants se sont tournés vers les canaux de communication digitaux afin de recevoir des conseils de la part du réseau alcoologique et de partager leur expérience», précise encore le GREA. Parmi ceux qui ont accepté de témoigner, ils sont nombreux à souligner une amélioration de leur bien-être et une prise de conscience les ayant amenés à modifier leur rapport à l’alcool.



Au vu de ces différents résultats, «pour les organisations partenaires, le Dry January semble aujourd’hui être un des meilleurs moyens d’ouvrir le débat sur l’alcool en Suisse», conclut le GREA.

Quelle consommation d’alcool en Suisse? Depuis 1992, l’Office fédéral de la statistique (OFS) réalise tous les cinq ans une Enquête suisse sur la santé. Parmi les thématiques abordées se trouve notamment la consommation d’alcool de la population. Les derniers chiffres disponibles datent de 2017 et montrent que, cette année-là, «plus de 80% de la population buvait de l’alcool. Cette proportion est restée stable depuis vingt-cinq ans, alors que celle des personnes en consommant tous les jours a diminué de moitié, passant de 20% en 1992 à 11% en 2017». La consommation d’alcool des hommes et des femmes en Suisse en 2017. OFS 2018 Les données dévoilaient encore que les hommes avaient tendance à boire plus souvent et en plus grande quantité que les femmes.