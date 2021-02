États-Unis : Record de recettes publicitaires au Super Bowl

Le Super Bowl, diffusé dimanche par la chaîne CBS, a généré quelque 545 millions de dollars de recettes publicitaires durant le match, selon une estimation communiquée mercredi à l’AFP par le cabinet Kantar, de très loin le record en la matière.

Même si cette audience est la plus modeste depuis 14 ans, elle n’en devrait pas moins établir le record cette année, et de très loin, tous programmes confondus. À l’heure de la fragmentation sans cesse plus marquée des audiences, et de l’émergence des plateformes vidéos, le sport en direct, et le football américain en particulier, restent une valeur sûre aux États-Unis.