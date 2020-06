Climat

Record de température au mois de mai

Le service européen Copernicus a annoncé ce vendredi que le mois de mai le plus chaud sur la planète a été enregistré cette année. En Sibérie, des températures «très anormales» ont été relevées avec plus de 10°C au-dessus de la moyenne.

Mai 2020 a été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré sur la planète, selon le service européen Copernicus sur le changement climatique, qui souligne des températures très largement supérieures à la normale en particulier en Arctique.

«Mai a été 0,63°C plus chaud que la moyenne des mois de mai de la période 1981-2010, ce qui en fait le mois de mai le plus chaud depuis le début des données», devant mai 2016 et mai 2017, a indiqué Copernicus vendredi dans un communiqué.