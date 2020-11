Météo : Record de tempêtes en une seule saison des ouragans

La saison actuelle a battu le record de 2005 avec 29 tempêtes tropicales nommées. A cause de l’épuisement de la liste des noms latins prévus, c’est l’alphabet grec qui est désormais utilisé.

Toutes les tempêtes nommées ne se transforment pas en ouragan et ne touchent pas nécessairement terre. Mais la saison des ouragans est particulièrement intense cette année. Et Theta vient de se former alors qu’Eta vient à peine de ravager l’Amérique centrale et la Floride.