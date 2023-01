Canal de la manche: Record de traversées illégales en 2022

Plus de 45’000 migrants ont rejoint illégalement les côtes anglaises en 2022 en traversant la Manche sur des embarcations de fortune, un chiffre record atteint malgré les projets successifs des gouvernements conservateurs britanniques pour lutter contre ce phénomène sensible politiquement. Selon les calculs de l’AFP à partir des chiffres du Ministère de la défense, 45’756 migrants ont effectué la dangereuse traversée de l’un des passages maritimes les plus fréquentées au monde, aux eaux très froides une grande partie de l’année, contre seulement 28’526 en 2021, pourtant déjà une année record. Si la plupart des arrivées ont lieu en été, avec un record journalier de 1295 migrants arrivés en 24 heures le 22 août, elles se poursuivent désormais dans les mois d’hiver avec 1745 arrivées en décembre.