Etude: Record d’émissions de CO2 d’origine fossile attendu pour 2022

Étude : Record d’émissions de CO2 d’origine fossile attendu pour 2022

Les émissions de CO2 d’origine fossile «devraient augmenter de 1% par rapport à 2021, pour atteindre 36,6 milliards de tonnes, soit un peu plus que les niveaux de 2019 avant le Covid-19», selon leurs calculs. Cette hausse est portée principalement par l’utilisation du pétrole (+2,2%), avec la reprise du trafic aérien, et du charbon (+1%).

Conjonction

Les émissions de gaz à effet de serre devraient en effet baisser de 45% d’ici 2030 pour avoir une chance d’y parvenir. À 30 ans, il y a une chance sur deux de tenir l’objectif moins ambitieux de +2°C, et à 18 ans pour +1,7°C. Or, avec près de +1,2°C de réchauffement déjà enregistré, les catastrophes climatiques se multiplient déjà à travers le monde, comme l’a illustré l’année en cours, avec son cortège de canicules, sécheresses, inondations ou méga-feux…

Infléchir la courbe

«Nous avons enregistré certains progrès», relève la climatologue Corinne Le Quéré, autre auteure du rapport, qui souligne que l’augmentation tendancielle des émissions issues des énergies fossiles est passée d’environ 3% par an dans les années 2000 à 0,5% par an sur la dernière décennie. «Nous avons montré que la politique climatique fonctionne. Mais seule une action concertée du niveau de celle menée face au Covid peut infléchir la courbe», a-t-elle insisté.

Parmi les plus grands pollueurs mondiaux, c’est en Inde que le rebond des émissions fossiles sera le plus fort en 2022, en augmentation de 6% en raison principalement de la consommation de charbon sur fond de forte reprise économique. Les États-Unis enregistrent +1,5%.

La Chine, qui devrait finir à -0,9%, a connu une forte baisse en début d’année avec les confinements liés à la politique zéro-Covid et la crise du bâtiment, même si la vague de chaleur de l’été a ensuite causé une baisse de l’hydroélectricité et une remontée du charbon.

Le reste du monde devrait voir une augmentation de 1,7%, principalement alimentée par la reprise du transport aérien. Les émissions non liées aux fossiles, environ 10% du total et principalement dues à la déforestation, sont en légère baisse. Et le réchauffement touche déjà les puits de carbone naturels, qui jouent pourtant un rôle vital pour l’atténuer. L’absorption de CO2 par les puits terrestres a ainsi été réduite d’environ 17% et celle des océans de 4% au cours de la décennie 2012-21.