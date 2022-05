Multinationales : Record des dividendes reversés dans le monde au premier trimestre

Tous les secteurs ont enregistré des augmentations mais les industries pétrolière et minière se distinguent particulièrement sur ce premier trimestre.

Croissance à deux chiffres

Le rapport montre que «les versements ont plus que doublé» depuis 2009, année de la création de l’étude qui mesure l’évolution des dividendes versés par les 1200 plus grosses capitalisations boursières. En dépit d’un contexte d’inflation et de guerre en Ukraine, 94% des multinationales ont augmenté leurs dividendes ou les ont maintenus, détaille l’étude. Aux États-Unis, ce ratio a été le plus fort à 99% contre 90% un an plus tôt.