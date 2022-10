Course à pied: Record du 10 km annulé, car réalisé sur 9,85 bornes

Nous sommes le 2 octobre dernier, dans les rues de Glasgow. Le jour choisi par Eilish McColgan pour voler sur le bitume écossais, lors de la Great Scottish Run. L'athlète de Dundee, âgée de 31 ans au physique longiligne (1m80 pour 53 kg), a franchi la ligne d'arrivée en tête. Mieux, à la clé de son incroyable effort, il y avait les records britannique et européen des 10 km sur route.

Mais ça, c'était avant que les organisateurs glasgoviens ne se rendent compte de leur bourde, que l'on peut qualifier de peu commune. Le tracé des 10 bornes faisait en fait 150 mètres de moins que prévu. Logiquement, les records ne tenaient plus, au grand dam de la coureuse. Une «erreur humaine» ont plaidé les organisateurs, qui se sont excusés.

«Forcément, je suis déçue de cette nouvelle. Mais ce sont des choses qui arrivent», a tweeté Eilish McColgan après avoir appris la triste nouvelle. Elle ne leur en voulait pas énormément et pour cause: «Heureusement, ça veut dire que mes deux records réalisés lors des 10 km de Manchester tiennent toujours. Donc c'est bon!»

A Glasgow, on avait déjà connu un problème du genre en 2016, quand les 10 km en faisaient 149,7 de moins. La faute à un calcul rendu faux par la marge de tolérance sur le parcours du semi-marathon couru à une autre période. «Sur cette épreuve, c'est marginal et toléré. On est très déçus pour les athlètes», a regretté Paul Foster, le patron de la Great Run Company.