Record du «Captain Tom», 99 ans, dans les charts

Erigé en héros national en Angleterre, le vétéran qui a collecté 28 millions de livres en faisant 100 longueurs dans son jardin avec son déambulateur, s'est lancé avec succès dans la chanson.

Mais ce premier exploit n'est plus le seul du «Captain Tom», puisqu'il est détient aussi désormais le record du monde de «l'interprète le plus âgé à atteindre la première place des classements musicaux britanniques», à «99 ans et 359 jours», a ajouté le Guinness.

Une fois son premier défi rempli, le nonagénaire, qui a servi notamment en Inde et Birmanie, a en effet cherché un nouveau moyen de récolter des fonds pour les soignants. Il a repris avec l'artiste britannique Michael Ball et les choeurs du NHS «You'll never walk alone» («Tu ne marcheras jamais seul»), chanson tirée d'une comédie musicale d'après-guerre devenue un hymne des supporters de football, et désormais un symbole d'entraide en ces temps de pandémie.