Triathlon: Daniela Ryf bat le record du monde de l’Ironman

Depuis dimanche, Daniela Ryf est la femme la plus rapide de l’histoire sur un Ironman. La Soleuroise de 36 ans, qui a remporté pour la troisième fois le triathlon de Roth en Allemagne, a mis 8 heures 8 minutes et 21 secondes pour faire 3,8 kilomètres de natation, 180 kilomètres à vélo et courir un marathon de 42 kilomètres, ce qui est le nouveau record du monde. L’ancienne marque appartenait depuis 2011 à la Britannique Chrissie Wellington (8h18’13’’).