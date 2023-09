Record du monde: De zéro à 100 en moins d’une seconde en voiture électrique

De zéro à cent en 12,3 mètres et 0,956 seconde: l’exploit a été réalisé le premier septembre à Zurich, au volant d’une voiture électrique. Le véhicule de 326 chevaux pour un poids de 140 kilos a été pensé et conçu durant près d’une année par des membres de l’association académique des sports motorisés de Zurich (AMZ), tous étudiants de l’EPFZ et de la Haute école de Lucerne. Consécration pour ces nombreuses heures de travail bénévoles, les porteurs du projet ont reçu mardi la confirmation du Guinness World Records que la performance représente un nouveau record du monde.