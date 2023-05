Athlétisme: Record du monde énorme pour Crouser, Coleman battu et Richardson absente

Juste après son rebond, loin, très loin derrière la dernière ligne courbe tracée à la craie, le boulet a cogné la barrière en bois. Heureusement, car nul ne sait où il est aurait pu s’arrêter. Et Crouser de lever les bras pendant que la stupéfaction s’emparait des spectateurs présents pour ce moment d’histoire au Drake Stadium de UCLA.

Qu’importe, cette performance exceptionnelle fait de lui, plus que jamais, le grand favori de la spécialité aux Mondiaux d’athlétisme, dont il est le tenant du titre et qui auront lieu à Budapest en août. Lors de ses précédentes tentatives sous le soleil de Californie, le natif de Portland avait donné les signes avant-coureurs d’un exploit à portée de main, avec des jets à 23,23 m puis à 23,31 m.

Crouser a évidemment fait passer tout le reste au second plan, d’autant que si le plateau était riche de stars, beaucoup d’entre-elles n’ont pas tenu leurs promesses.

MPM pour Camacho-Quinn

A commencer par Sha’Carri Richardson, grande espoir du sprint américain, qui n’a pas pris part à la finale du 100 m, plaidant des crampes douloureuses, après s’être pourtant qualifiée aisément en série, courue en 10’’90. Celle dont l’élan avait été stoppé en 2021 par un contrôle positif à la marijuana, alors en proie à des problèmes personnels, s’était pourtant dit déterminée à rattraper le temps perdu, vendredi, en conférence de presse. Et elle était attendue à L.A., trois semaines après avoir réalisé la meilleure performance de l’année sur 100 m en 10’’76 lors de l’étape de la Ligue de Diamant à Doha.

Christian Coleman, lui aussi en opération rédemption, plus d’un an après son retour timide à la compétition à la suite de sa suspension de 18 mois pour infraction aux règles antidopage, a au moins pu avaler sa ligne droite. Mais le champion du monde 2019, qui a couru en 9’’91 a fini troisième au bout de celle-ci, derrière le Jamaïcain Ackeem Blake (9’’89) et l’Américain Cravont Charleston (également 9’’91). La semaine passée, il avait montré d’autres dispositions en s’imposant aux Bermudes.