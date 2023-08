Guinness Book: un Tessinois descend 68 étages… sur les mains

C’est un exploit peu banal qu’a réalisé le 27 novembre dernier un Tessinois de 33 ans. En effet, Kevin Delcò, natif de Bellinzone, a descendu 1364 marches, en équilibre sur les mains en une heure. Soit l’équivalent de 68 étages. Il a réalisé cette prouesse à la Messeturm, un gratte-ciel de 256 mètres situé à Francfort, en Allemagne. Une performance qui vient d’être homologuée comme un «Guinness World Record».

«J’ai choisi la date du 27 novembre parce que c’est l’anniversaire de ma mère. C’est ainsi que j’ai trouvé la force et la motivation pour réaliser ce défi», a-t-il expliqué à Tio/20minuti lundi. Et de la force, il lui en a fallu: une fois arrivé au 29e étage, il a pris l’ascenseur pour repartir du sommet de la tour en pensant qu’il parviendrait à faire ses 61 étages en plus de ceux déjà réalisés. Mais la souffrance et les crampes se sont fait sentir dès le 40e étage de sa seconde descente. «Les dernières minutes ont été une lutte contre la douleur», a-t-il confié.

Un symbole de résilience

Mais Kevin Delcò, qui est instructeur de freerun et de parkour (une discipline sportive acrobatique), a tenu bon, ce qui lui a permis de battre ce record du monde peu commun. «Marcher sur les mains est devenu un symbole de ma force intérieure et de ma résilience», explique-t-il. «J’ai dû faire face à des moments difficiles et à des situations qui semblaient insurmontables dans ma vie. Marcher sur les mains est devenu ma façon de surmonter les obstacles, tant physiques que mentaux».