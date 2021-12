Europe : Record du prix du gaz, multiplié par huit en un an

Le cours du gaz en Europe a battu un nouveau record mardi, dopé par la demande saisonnière et les tensions géopolitiques entre le principal fournisseur, la Russie, et ses pays clients.

Multiplié par 8 en un an

Hiver et Russie

Pour certains analystes, cette flambée récente des cours – le TTF néerlandais évoluait sous les 100 euros le MWh et le gaz britannique ne cotait pas plus de 250 pence par thermie au début du mois de décembre – illustre tant la forte demande à mesure que les températures baissent que les craintes sur l’offre, dont un tiers provient de Russie.

Le regain de tensions à la frontière entre la Russie et l’Ukraine est régulièrement mis en avant par les observateurs du marché pour expliquer la flambée des prix. Les Occidentaux affirment que Moscou masse des soldats à la frontière ukrainienne en vue d’une possible opération militaire, des accusations rejetées par la Russie qui se dit au contraire sous la menace de l’Otan, qui arme l’Ukraine et multiplie les déploiements de moyens aériens et maritimes dans la région de la mer Noire.