Un sandwich aux rillettes de plus de 100 mètres de long, un record

Insolite : Record du sandwich aux rillettes le plus long du monde

Mesurant plus de 100 mètres, un sandwich aux rillettes est devenu le plus long du monde, dimanche au Mans. Mis en vente, l’argent récolté a été reversé à une association.

46 kilos de viande de porc confite et plus de 200 baguettes de pain. Ce sont les ingrédients utilisés dimanche au Mans (France) pour confectionner le plus long sandwich aux rillettes du monde, rapporte la Fédération de la Boulangerie-Pâtisserie de la Sarthe.