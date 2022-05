Zurich : Record historique battu: la ville compte 440’181 habitants

La plus grande ville de Suisse n’avait jamais connu une population aussi nombreuse depuis l’an 1962, année de son précédent record.

Plus variée et un peu moins mobile: telles sont deux différences par rapport à 1962, date du précédent record.

Même nombre d’habitants qu’en 1962, mais pas exactement la même population. La Ville note par exemple que le taux d’étrangers est passé de 14,5% en 1962 à 32,2% en 2022. À l’époque, les Italiens étaient les plus nombreux et représentaient 44% de tous les étrangers, tandis qu’aujourd’hui la population étrangère est bien plus diverse. Le premier contingent et désormais constitué par les Allemands, qui représentent 23% des étrangers).