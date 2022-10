Drogue : Record historique de cultures de coca en Colombie en 2021

La Colombie est de loin le plus grand producteur mondial, devant le Pérou et la Bolivie.

Le rapport annuel de l’Office des Nations Unies contre la drogue et la criminalité (ONUDC), publié jeudi, souligne qu’avec 204’000 hectares de plantations de feuilles de coca en 2021, le plus grand producteur de cocaïne au monde a battu son record historique de surface ensemencée, en «augmentation de 43%» par rapport à 2020.

Un plus haut jamais enregistré par l’ONU depuis qu’elle a commencé le suivi de la production de coca en 2001. La Colombie est de loin le plus grand producteur mondial, devant le Pérou et la Bolivie. Parallèlement à la culture des feuilles de coca, a aussi augmenté la production de la cocaïne convoyée vers les États-Unis, plus grand consommateur au monde, et l’Europe, passant de 1010 tonnes à 1400 tonnes.