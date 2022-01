La Poste : Record historique: plus de 200 millions de colis acheminés en une année

La Poste a traité l’an dernier plus de 202,1 millions de colis. Par rapport à 2020, la hausse est de 9,6%. En revanche, pour ce qui est des lettres, la tendance à la baisse se poursuit.

Le centre de tri de La Poste à Härkingen. Tamedia AG

C’est du jamais-vu dans l’histoire de La Poste. Pour la première fois, le géant jaune a en effet traité en une année plus de 200 millions de colis. En effet, quelque 202,1 millions de paquets ont été acheminés l’an dernier en Suisse et à l’étranger, un chiffre en hausse de 9,6%, par rapport à 2020, annonce-t-il mardi dans un communiqué. Par rapport à 2019, cette hausse grimpe même à environ 35%. La raison de ce bond? Le commerce en ligne, qui s’est fortement développé avec les restrictions liées au coronavirus et du télétravail, explique La Poste.

Chaque année, La Poste bat des records avec la distribution de colis. La Poste

En revanche, le nombre de lettres a continué de baisser en 2021. Les facteurs ont quand même distribué 1811 millions de missives, un chiffre en baisse de 3,3%. Mais au cours des dix dernières années, le volume total des lettres a diminué d’environ 30%, relève La Poste.

1500 postes créés d’ici à 2030

Plus de colis et moins de lettres: cette évolution conforte le géant jaune dans sa décision d’avoir regroupé sur le plan organisationnel les activités de traitement des lettres et des colis au début de l’année 2021, écrit-il. «Ce regroupement au sein d’une même unité logistique préserve des postes de travail et assure aussi une flexibilité en cette période extraordinaire», précise-t-il. Ainsi, rien que l’année dernière, La Poste a pu créer 809 nouveaux postes à plein temps, relève-t-il.

La hausse du volume des colis est amenée à se poursuivre, selon La Poste. Celle-ci continuera donc d’investir dans la logistique et compte doubler ses capacités de tri d’ici à 2030. Le géant jaune va investir 1,5 milliard de francs supplémentaires à cet effet, explique-t-il. «Cela implique notamment le développement et la modernisation des centres existants, mais aussi la construction de nouveaux centres colis régionaux.»

Enfin, last but not least, La Poste va non seulement préserver les emplois actuels, mais prévoit aussi de créer environ 1500 postes en plus d’ici à 2030.