Powerlifting

Record pour un acteur de «Games of Thrones»

L'Islandais Hafthor Julius Björnsson a battu le record du monde de soulevé-terre.

Célèbre depuis qu'il a joué le rôle de «La Montagne» dans la «Games of Thrones», l'Islandais Hafthor Julius Björnsson (31 ans) a battu samedi le record du monde du soulevé-terre, l'un des trois mouvements du powerlifting en soulevant 501 kg.

A cause de la crise sanitaire, Björnsson a effectué sa tentative dans son gymnase en Islande sous la supervision d'un officiel. «Je pense que j'aurais pu faire plus, mais à quoi cela sert-il?», s'est interrogé le colosse de 2,05 m et de près de 200 kg.