Enchères

Record mondial décevant pour une planche de Franquin

La vente aux enchères a battu des records avec des planches de BD signées par André Franquin, Marcel Gottlieb ou encore Hergé

Estimée entre 350’000 et 450’000 euros, ce dessin (37,5 cm x 28,5 cm) à l'encre de Chine a été réalisé pour la couverture du 49e album du Journal de Spirou, publié en avril 1954. On peut y apercevoir le Marsupilami, cet animal énigmatique et espiègle issu de l’imaginaire de Franquin, suspendu à une liane, espionnant Spirou et Fantasio partis à sa recherche sur une pirogue au coeur de la forêt vierge de Palombie.