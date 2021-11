New York : Records battus aux enchères pour Frida Kahlo et Pierre Soulages

L’autoportrait de la légendaire peintre mexicaine «Diego y yo» s’est vendu plus de 32 millions de francs. Un tableau de la période rouge de l’artiste français est parti à plus de 20 millions de francs.

Des tableaux rares de la mexicaine Frida Kahlo et du français Pierre Soulages ont battu les records de ces artistes aux enchères chez Sotheby’s à New York, où ils ont été vendus mardi soir 34,9 millions (32,47 millions de francs) et 20,2 millions de dollars (18,79 millions de francs).