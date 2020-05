Climat

Records de température moyenne d'ici 5 ans

Selon l'Organisation météorologique mondiale, la température moyenne a augmenté de 0,86°C dans le monde en 50 ans. Et ce n'est pas fini.

Même lutte que celle contre le coronavirus

«Nous devons faire preuve de la même résolution et de la même unité dans notre lutte contre le changement climatique que dans celle que nous menons contre le Covid-19», affirme son secrétaire général Petteri Taalas. Et d'appeler à oeuvrer pour la santé et le bien-être des citoyens pas seulement «dans les prochaines semaines et les prochains mois» mais aussi à plus long terme.