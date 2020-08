Politique Recours contre la construction d’un parking à Genève

L’ATE déplore la construction du parking Clé-de-Rive, qui viole plusieurs législations, et exige l’annulation du permis de construire.

L’Association transports et environnement (ATE), accompagnée de commerçants et de riverains, a déposé jeudi dernier un recours contre la construction du parking des Clé-de-Rive. Le projet dont il est question se trouve à l’encontre de différentes législations et normes en vigueur. Premièrement, l’analyse juridique montre que l’impact de cette construction sur l’environnement est négligé.

Les quelques mesures envisagées pour limiter les conséquences nocives pour l’environnement ne suffisent pas et le projet génère d’importantes nuisances sonores et une pollution conséquente.

De plus, la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée adoptée en 2016 va à l’encontre de cette création, qui générerait davantage de trafic dans un centre déjà encombré. La loi sur la construction et les installations diverses stipule également qu’un parking ne peut être construit que s’il respecte la stratégie multimodale à long terme et ne nuit pas à l’environnement, le voisinage et la circulation (articles 108A).