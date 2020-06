Vaud

Recours contre le Parc éolien du Mollendruz rejetés

Les organisations de défense de l’environnement ont été déboutées par le Tribunal administratif vaudois, concernant les éoliennes du Mollendruz.

L’information a été rendue publique mardi par la compagnie d’électricité de la ville de Zurich (ewz), un des actionnaires du projet aux côtés des communes de Juriens, La Praz, Mont-la-Ville, Vaulion et la ville d’Yverdon-les-Bains. Contacté par Keystone-ATS, François Turrian, directeur de l’Association pour la protection des oiseaux, qui est parmi les recourants contre l’approbation du plan d’affectation, a confirmé l’information.

Douze hélices prévues

Selon lui, les juges vaudois n’ont pas pris conscience des nombreux impacts sur la nature et le paysage de ce projet d’éolienne, un des plus problématiques de toute la Chaîne du Jura. Mais pour la compagnie électrique zurichoise, qui relève qu’il s’agit là de son plus important projet de parc éolien, la décision des juges permet de surmonter un obstacle important.