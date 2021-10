La Vallée de Joux (VD) – Recours contre le tir du loup: «Personne n’a anticipé comme il aurait fallu»

«Les fils ne sont plus tendus, il y a au moins 50 centimètres jusqu’au sol – et tout ça pile à l’endroit où on sait que passe le loup: c’est presque un piège, pour qu’il puisse y avoir des attaques et qu’on puisse le tirer», accuse Fabrice Monnet, militant contre le tir du loup. Le Vaudois, qui sort de 16 jours de grève de la faim, fait référence à un enclos installé l’an dernier au Marchairuz (VD) dans le but de protéger les troupeaux durant la nuit. «Il avait fonctionné, puisqu’il n’y avait pas eu d’attaques l’an dernier. Pourquoi ne pas l’entretenir? Pourquoi préférer tirer le loup plutôt que protéger les vaches?» Pour ce Vaudois, le retour du loup était annoncé, et n’a pas été anticipé par des mesures appropriées.