Finlande : Recours de Ryanair contre l’aide accordée à Finnair rejeté

La justice européenne a tranché en défaveur de la compagnie aérienne irlandaise qui s’opposait à l’aide accordée par la Finlande à son transporteur national.

La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté mercredi le recours de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair contre l’aide accordée par la Finlande à son transporteur national Finnair. En pleine pandémie de Covid-19, Finnair avait bénéficié d’un soutien de l’État finlandais d’un montant de plus d’un milliard d’euros. Plus grande compagnie aérienne d’Europe en nombre de passagers transportés, Ryanair avait déposé une vingtaine de recours contre les aides d’État, «discriminatoires» selon elle, apportées à ses concurrentes, y compris Air France et Lufthansa.