Pénurie d’électricité: Recours écolo contre une centrale électrique de secours

La centrale électrique au mazout et au gaz de secours de Birr (AG).

Les plaignants citent plusieurs études considérant, en résumé, que la Suisse pourrait faire face à une éventuelle pénurie sans ce type d’infrastructures qui «nuisent à la population locale (…) et à l’environnement». La Grève du climat demande aussi un moratoire sur la construction et l’exploitation de centrales électriques à énergie fossile et de terminaux de gaz liquéfié en Suisse.