Canton de Vaud: Recours en partie admis contre la nouvelle jonction à Blécherette

Pour rappel, le Département fédéral de l’environnement et des transports (DETEC) avait mis à l’enquête en 2018 trois gros projets de développement du réseau autoroutier dans la région lausannoise: l’extension du nœud autoroutier de Crissier, la création de nouvelles jonctions à Chavannes et à Écublens ainsi que de nouvelles bretelles d’entrée et de sortie à la Blécherette. L’ATE avait fait opposition à ces projets accusés d’accroître encore la pollution dans l’un des lieux les plus pollués de Suisse. Mais le DETEC avait levé l’opposition, ce qui avait amené l’ATE à se tourner vers le TAF.