Côte d’Ivoire : Recours pour faire invalider la candidature de Ouattara

Pascal Affi N’Guessan a déposé un recours pour faire invalider la candidature du président Alassane Ouattara. Charles Blé Goudé réclame lui le report du scrutin prévu le 31 octobre.

Dans leur «requête» datée du 6 septembre et parvenue à l’AFP lundi, Pascal Affi N’Guessan et le Front populaire ivoirien (FPI, fondé par Gbagbo) demandent au Conseil constitutionnel de «déclarer inéligible M. Ouattara et par conséquent de rejeter sa candidature».