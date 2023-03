Valais: Recouvrement pour non-paiement de péages en Italie

Police cantonale VS

Depuis plusieurs jours, des automobilistes valaisans, et certainement de toute la Romandie, ayant fréquenté l'autoroute italienne A36 entre Cassano Magnano et Lentate sul Seveso en Lombardie, entre 2018 et 2019, s'inquiètent de recevoir un courrier de la part de la société de recouvrement Gestione Rischi pour non-paiement de péages. Mais il ne s’agit pas d’une arnaque.