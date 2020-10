Covid-19 : Le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Près de 37 millions de cas

Plus de dix millions de cas ont été officiellement recensés en Amérique latine: il s’agit de la région du monde la plus touchée tant en nombre de cas que de morts.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 213’795 décès, suivis du Brésil (149’639), de l’Inde (107’416), du Mexique (83’507) et du Royaume-Uni (42’679).

Trump reprend les meetings

Hausse record en République tchèque

Couvre-feu en Allemagne

Dans la capitale, la plupart des magasins ainsi que tous les bars et restaurants fermeront entre 23 heures et 6 heures, au moins jusqu’au 31 octobre.

Cologne a pris samedi une mesure similaire à Francfort, avec la fermeture des bars et restaurants et l’interdiction de vente d’alcool à partir de 22 heures.

France : nouvelles villes en alerte maximale

En France, où les autorités sanitaires n’ont pas exclu la possibilité de reconfinements locaux «si nécessaire», quatre villes de l’Est et du Nord (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille) sont passées samedi en zone d’alerte maximale, synonyme de nouvelles restrictions, comme c’est déjà le cas à Paris et Aix-Marseille (Sud) et en Guadeloupe.