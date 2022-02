Jura : Recrudescence des vols à l’astuce dans les bancomats

Plusieurs Jurassiens ont eu la désagréable surprise de voir leur compte bancaire ponctionné à leur insu le mois dernier.

Les malfrats agissent en général à deux, sans violence. Ils observent attentivement le clavier sur lequel la victime tape son code d’identification personnel, puis ils s’emparent de la carte en distrayant la victime et en attirant son regard ailleurs. Ils peuvent ensuite effectuer des retraits dans des bancomats avec la carte et le code avant même qu’elle ne puisse être bloquée. Ces vols à l’astuces visent en général des personnes d’un certain âge.