Isone (TI) : Recrue morte lors d’une marche: la justice militaire classe l’affaire

Aucun comportement pénalement répréhensible n’a été relevé au sein de l’organisation de l’exercice qui a coûté la mort à un Vaudois de 21 ans en 2020.

Le père du Vaudois de 21 ans décédé lors d’un test d’aptitude éliminatoire , en 2020 à Isone (TI), avait déjà pardonné et mis symboliquement l’armée hors de cause. Cette semaine, la justice militaire a confirmé son sentiment en classant l’affaire, deux ans après les faits, révèle «Le Matin Dimanche». Elle a écarté tout comportement pénalement répréhensible chez les cadres de l’école de grenadiers.

Le jeune homme, domicilié dans le canton de Neuchâtel, s’était écroulé durant une course individuelle en montagne. Or il s’était écoulé plus d’une heure entre le premier constat de problèmes de santé et l’intervention des secours; arrivée sur place, la Rega n’avait pu que constater son décès. Mais un avis médical demandé par les parents du jeune homme a écarté l’hypothèse selon laquelle l’issue aurait été différente en cas de soins plus rapides. Des traces d’une infection bactérienne ont d’ailleurs été découvertes sur plusieurs organes vitaux du Valdo-Neuchâtelois, indétectables dans le cadre d’un examen médical simple.