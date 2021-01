La cryptomonnaie est en vogue dans le football. Ces derniers mois, plusieurs clubs d’envergure ont annoncé la création de leur propre monnaie virtuelle, comme la Juventus, le PSG, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund.

Ce club de la banlieue de la capitale espagnole a recruté David Barral, un attaquant de 37 ans passé notamment par la réserve du Real Madrid, Gijón, Levante, Grenade et qui totalise plus de 220 matches de Liga.

Le DUX Internacional de Madrid s’offre ainsi un intelligent coup de communication et, par la même occasion, met en valeur son nouveau sponsor, Criptan, une plateforme d’achat et de revente de cryptomonnaie.

Au-delà de l’aspect marketing, cette opération historique illustre la nouvelle stratégie du club, racheté il y a six mois et demi par la structure de esport GUX Gaming (dont le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois fait partie des actionnaires), qui se veut innovant dans dans la synergie entre le esport et le football.