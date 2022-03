Corse (F) : Recueillement autour de la dépouille d’Yvan Colonna

À la veille des obsèques d’Yvan Colonna, de nombreuses personnes sont venues pour un dernier hommage à l’indépendantiste corse, condamné pour la mort du préfet Érignac il y a près de vingt-cinq ans.

Lumière tamisée, bougies: dans l’espace funéraire Picchetti, à Ajaccio, le cercueil de l’ancien berger de Cargèse, autour duquel ont été disposés des corbeilles de fleurs blanches et deux portraits de jeunesse du militant, était recouvert de la bandera, le drapeau corse.

«Nous voulons que justice soit faite»

Interrogé par des journalistes, Gilles Simeoni, président de la collectivité de Corse , ne répond pas sur la polémique à propos des drapeaux en berne sur l’institution, une initiative jugée «inapproprié(e)» par le président-candidat Emmanuel Macron et qualifiée de «faute». «Nous, on respecte la mort. C’est culturel», a seulement dit l’élu autonomiste.

Dans le funérarium, Christine et Stéphane, sœur et frère d’Yvan Colonna, reçoivent les messages de soutien, en présence des deux enfants du défunt, dont son fils de 10 ans, assis à côté du cercueil. «Nous voulons que justice soit faite pour Yvan et que le type soit jugé sévèrement», insiste auprès de l’AFP la belle-mère d’Yvan Colonna, Santa Casasoprana: «Personne ne méritait cette mort.»