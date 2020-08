Suisse

Recul de la fréquentation sur les lacs de Bienne et Neuchâtel

Une chute du nombre de passagers sur les bateaux naviguant sur les lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat a incité les sociétés de navigation à supprimer des courses. Le port obligatoire du masque expliquerait cette forte baisse.

Recul aussi sur le lac de Neuchâtel

La Société Navigation Lac de Bienne n’est pas la seule de la région des Trois-Lacs à affronter cette situation. La Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) enregistre un recul de plus de 50% de son chiffre d’affaires par rapport à 2019 depuis le début de la saison. En juillet, la baisse est plus modérée et atteint un peu plus de 20%.