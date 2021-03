À l’autre bout du lac, les associations actives à Genève ont constaté une augmentation du nombre d’appels à l’aide en lien avec les violences domestiques. Face à cette situation, les socialistes genevois demandent davantage de moyens et de lieux d’hébergements pour celles et ceux qui subissent coups et pressions psychiques dans le cercle familial. Ils appellent les autorités cantonales et fédérales à agir.