Transport : Le transport de marchandises a reculé en 2019

Les prestations de transport sur route et sur rail en Suisse ont diminué de 2,2% en 2019 par rapport à l’année précédente, explique l’Office fédéral de la statistique.

En 2019, les prestations de transport sur route et sur rail ont totalisé 27,2 milliards de tonnes-kilomètres (une tonne-kilomètre correspond au transport d’une tonne sur un kilomètre). Ce total représente une baisse de 2,2% par rapport à l’année précédente, le recul s’étant fait sentir davantage dans le transport de marchandises sur route (–2,7%) que sur rail (–1,4%). En 2019, comme un an plus tôt, le rail a représenté 37% de la prestation de transport totale, la route 63%. Par rapport aux autres pays, la part du rail est élevée en Suisse, puisque sa moyenne avoisine 19% dans les pays de l’UE.