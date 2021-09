Santé : Recul inédit de la lutte contre plusieurs maladies à cause du Covid-19

Le Covid-19 a gravement perturbé l’accès aux systèmes de santé, aux tests de dépistage et aux traitements dans de nombreux pays.

Pour la première fois depuis sa création en 2002, le Fonds fait état de retours en arrière: il s’inquiète notamment de baisses significatives des services de dépistage et de prévention du VIH pour les populations clés et vulnérables, et d’une forte diminution du nombre de personnes testées et traitées pour la tuberculose, avec un impact particulier sur les programmes de lutte contre la tuberculose résistante aux médicaments.