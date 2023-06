Suisse: Récupérer la TVA française, il faudra le faire en personne

Le formulaire de déclaration d’exportation devra être validé et déposé avant de repasser la frontière suisse. (image d’illustration) 20min/Marvin Ancian

Quand on fait des achats d’un certain montant à l’étranger, il peut être intéressant de récupérer la TVA payée sur place. Le commerçant fournit un formulaire à présenter en douane, pour prouver qu’il y a eu exportation. Jusqu’à présent, si l’on passait par une douane fermée, on pouvait glisser cette déclaration dans la boîte prévue à cet effet. «Les douaniers suisses attestaient que la marchandise était sortie du pays et remettaient les documents aux confrères français quand ils les voyaient», explique Donatella Del Vecchio, porte-­parole de l’Administration fédérale des douanes.

Mais cet arrangement, qui avait aussi cours pour l’exportation de la Suisse vers la France, a été dénoncé par les deux pays. «Il s’agissait de bonnes pratiques, mais cela ne reposait sur aucune base légale», poursuit Donatella Del Vecchio. Dès samedi, chaque pays reprendra la main sur ses formulaires d’exportation. Les particuliers qui souhaitent se faire rembourser la TVA française devront obligatoirement s’adresser aux douaniers français pour faire valider l’exportation de la marchandise. Il ne leur sera donc plus possible de passer par une petite douane inoccupée ni hors des heures d’ouverture des plus grands postes-frontières.

Une app pour les formalités en ligne

En revanche, si la valeur de la marchandise dépasse la franchise autorisée à l’importation (lire ci-dessous) et que la douane helvétique est fermée, il reste possible de glisser sa déclaration dans la boîte, en vue de s’acquitter de la TVA suisse et des droits de douane. À noter que l’app QuickZoll permet de faire ces démarches et de régler en ligne. En plus, on y trouve des informations sur ce qu’on peut ou non importer, ainsi qu’une carte interactive des postes de douanes, avec leurs horaires d’ouverture.

Des petits calculs pour gagner beaucoup Selon la loi française, le montant minimum pour récupérer la TVA est de 100 euros TTC. Et la franchise suisse, soit la valeur des marchandises qu’on peut importer librement, est de 300 fr. hors TVA, pour autant que ce montant figure sur le ticket. Si l’on achète des chaussures à 360 euros, par exemple, on récupérera 60 euros de TVA française, sans payer ni TVA ni droits de douane en Suisse. Ce n’est valable qu’une fois par jour et par personne, pour des biens qu’on transporte soi-même. Une disposition qui exclut les achats qu’on fait par internet.