Les eurodéputés français au secours des boîtes de camembert

«Ça fait bondir tout le monde!»

«Si on a envie de caricaturer l’Europe avant les élections, on commence à embêter les producteurs de camembert et leur emballage en bois… Ça fait bondir tout le monde!» a commenté la secrétaire d’État française chargée de l’Europe, Laurence Boone, mardi soir. «Qu’on fasse du recyclage, il le faut, qu’on incite les entreprises à utiliser des emballages recyclables, il le faut. Après, il faut un peu de réalisme pragmatique et ne pas embêter les producteurs de camemberts», a-t-elle estimé.