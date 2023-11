Recyclage: Ne jetez plus vos collants filés

Il ne faut pas grand-chose pour filer un collant: il suffit de rester accroché à un banc en bois ou de tirer trop fort en les enfilant. Même s’il existe des techniques pour éviter de les endommager, il est impossible de les réparer. Ce n’est pas, pour autant, une raison pour les jeter parce que vos collants foutus ont des talents cachés. Voici six idées pour les utiliser.

Filtre d’aspirateur

Vous avez fait tomber par terre une boucle d’oreille, une vis ou une lentille de contact et ne la trouvez pas? Ne cherchez plus! Munissez-vous d’un bas ou d’un collant en nylon et enfilez-le sur le tuyau de votre aspirateur, puis mettez ce dernier en route. Vous n’aurez ainsi aucun mal à accrocher les petits objets, sans pour autant qu’elles se retrouvent dans le sac de l’aspirateur. Vous pouvez également utiliser cette astuce pour aspirer derrière et sous les meubles où il pourrait y avoir de petits objets.

Vous avez fait tomber une boucle d’oreille ou une lentille de contact par terre? Pour la retrouver, rien de plus simple: munissez-vous d’un vieux collant et d’un aspirateur. PEXELS/COTTONBRO

Attrape-poussière

Chargés en électricité statique, les bas nylon attirent la poussière. Il suffit donc d’enfiler un collant (propre) sur la main et de passer sur les meubles et bibelots pour les dépoussiérer. Vous pouvez également enfiler le collant sur un balai serpillière et récupérer ainsi toute la poussière ou absorber de petites quantités de liquides. Cela évite de devoir nettoyer des serpillières.

Protection de brosse à cheveux

Attention: cette astuce ne fonctionne qu’avec des brosses à cheveux dont les poils sont tous de même longueur. IMAGO/PANTHERMEDIA

Il va sans dire qu’il faut régulièrement retirer les cheveux de votre brosse. Mais il n’y a pas que les cheveux qui s’y logent: les produits capillaires, le sébum et la poussière se déposent également sur la partie inférieure des poils de la brosse. Si vous avez sous la main un vieux collant très fin, vous pouvez en prendre un morceau et l’enfiler sur la brosse. Lors du prochain nettoyage, il vous suffira d’enlever cette couche protectrice pour retirer toutes les impuretés.

Éponge de secours

Vous avez des poêles qu’une éponge classique risque de rayer? Nous avons la solution: utilisez un collant. Ce dernier est plus structuré qu’une simple lavette et permet, lorsqu’il est roulé en boule et imbibé d’un mélange d’eau et de liquide vaisselle, de retirer les restes pas trop incrustés de la poêle.

Déshumidificateur

Quoi de plus agaçant que de la buée sur le pare-brise de la voiture? C’est également dangereux de rouler avec des vitres embuées. Pour éviter qu’elle ne se forme, rien de plus simple: remplissez un bas avec un peu de litière pour chat, fermez les extrémités et déposez-le à l’intérieur de la voiture. La litière absorbe l’humidité et empêche ainsi la formation de buée sur les vitres du véhicule. La litière doit ensuite être séchée dans un endroit chaud et sec.

Un vieux collant et un peu de litière pour chat suffisent pour venir à bout de la buée sur le pare-brise. IMAGO IMAGES/WALDMÜLLER

Nettoyant de bougeoirs en verre