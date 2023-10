Red Bull BC One: Découvrez les gagnants de la finale

La finale mondiale du Red Bull BC One, qui s’est déroulée samedi 21 octobre 2023 au Stade Roland-Garros, à Paris, aura été forte en émotions pour les 32 finalistes du concours. Sur scène, 16 B-Boys et 16 B-Girls ont tout donné pour décrocher la victoire. Après quatre heures et 30 minutes de battles plus époustouflantes les unes que les autres, c’est la Japonaise Ami et le Sud-Coréen Hong 10 qui ont été couronnés grands vainqueurs de l’édition 2023 du Red Bull BC One, sous les acclamations d’un public survolté.