F1 – GP Imola: Red Bull en pôle, les taureaux contre les chevaux cabrés round 4

Le but est d'avoir les qualifications le vendredi, une course sprint de 20 tours (ou 100 km), un genre de mini course plus simple à aborder pour les novices car nul besoin de comprendre les différentes stratégies d'arrêts aux stands et qui essaie d'encourager plus d'action pour commencer plus haut le lendemain, et finalement le grand prix habituel dimanche dont la grille de départ sera la grille d'arrivée de la course sprint.