Red Bull et Racing Point tournent le dos à Vettel

L'avenir de Sebastian Vettel est en suspens depuis l'annonce surprise mi-mai de sa séparation d'avec Ferrari l'an prochain.

Les écuries de Formule 1 Red Bull et Racing Point ont fermé la porte à un recrutement la saison prochaine de l'Allemand Sebastian Vettel, dont le contrat avec Ferrari ne sera pas renouvelé, en marge du GP de Styrie vendredi.

«Bien sûr la question s'est posée, a dit sur la chaîne britannique «Sky Sports F1» Christian Horner, le team principal de Red Bull, écurie avec laquelle Sebastian Vettel a remporté quatre titres mondiaux de 2010 à 2013. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit sur le marché cette année et notre engagement va à nos pilotes actuels», a-t-il poursuivi.

«Nous pensons que nous avons un excellent duo en Max (Verstappen) et Alex (Albon) et que nous avons là aussi grand potentiel pour l'avenir. Malheureusement, (le recrutement de Vettel) n'est pas possible pour nous», a conclu Horner.