Formule 1 : Red Bull sacré au championnat grâce à la victoire de Verstappen

Le titre mondial des constructeurs est revenu à Red Bull, grâce à la victoire de Max Verstappen lors du Grand Prix des USA. Le pilote néerlandais a devancé Lewis Hamilton en fin de course.

Max Vertappen et Lewis Hamilton ont animé la fin de course.

Le Néerlandais, déjà vainqueur l’an passé sur le circuit des Amériques, a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), respectivement deuxième et troisième, égalant le record de 13 victoires dans une saison, copropriété des Allemands Michael Schumacher et Sebastian Vettel.