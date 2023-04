F1 – GP d'Australie: Verstappen de nouveau en tête, Mercedes à ses trousses

Hier matin se sont déroulées les qualifications. Cette fois, elles ont été pleines de rebondissements ! En effet, la pluie menaçant de tomber à chaque instant, les pilotes ont enchainé les tours pour ne pas être pris de court et cela nous a permis de voir un peu plus ces voitures rouler.

Enfin ça, c'est si vous n'êtes pas fan de Perez. En effet, le Mexicain s'est retrouvé dans le gravier au début de la Q1 et n'a donc pas vraiment pu montrer son potentiel hier. Apparemment cette erreur ne serait pas complètement sa faute, car on l'entend parler d'un souci dont il aurait déjà parlé à l'équipe et qui n'aurait toujours pas été réglé.

Mercedes semble de retour sur les devants de la scène malgré les performances et déclarations durant les deux premiers rounds de 2023. Est-ce que c'est un renouveau temporaire ou est-ce qu'ils sont bel et bien de retour ? On ne le saura qu'après plusieurs Grand Prix. En attendant, Russel se qualifie devant Hamilton et Alonso est juste derrière ce dernier, ce qui promet une belle course.